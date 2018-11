© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un pulmino per il Club Judo Amatrice. Questo pomeriggio si è svolta la consegna del mezzo che la Federazione Internazionale Judo ha donato ad Amatrice.«Nel 2017 incontrando ai mondiali il presidente internazionale Marius Vizer abbiamo parlato della squadra judo di Amatrice che era ripartita subito dopo il sisma - ha detto il Presidente della Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) Domenico Falcone, presente ieri ad Amatrice- i vertici internazionali si sono subito mossi con una donazione che poi è stata integrata anche da noi e questo pomeriggio siamo qui a donare questo mezzo per gli spostamenti dei ragazzi della squadra».Presente alla cerimonia di consegna anche il presidente dello Judo Club Amatrice Mirco Rendina e gli altri attori di questo progetto: Annamaria Marasi dell’ufficio marketing Coni, Alberto Santilli, Marketing Strategy & Communication Director di Toyota Italia.Insieme a loro molti atleti di spicco del judo italiano: Rosalba Forciniti (bronzo a Londra 2012), Antonio Ciano, Elio Verde, Gabriele Sulli, Eleonora Geri e Paolo Bianchessi accompagnati dal segretario generale della Fijlkam Massimiliano Benucci.Dopo la consegna del mezzo, tutti sul tatami con i campioni olimpici, prima a giocare in allenamento e poi a gareggiare in una giornata che ha permesso ai numerosi atleti del club di Amatrice, di misurarsi con i loro idoli ed avere una lezione di vita dai campioni italiani del judo. Ora rimane in piedi un altro sogno: quello di disporre di una palestra tutta per loro: per il momento gli allenamenti si svolgono negli spazi messi a disposizione dalla Caritas.