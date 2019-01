© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Successo per la manifestazione svoltasi domenica scorsa, 20 gennaio, al palazzetto dello sport di Amatrice, in occasione di “Amatrice sul Tatami”.L’occasione era quella di stare vicino alla popolazione di Amatrice un connubio risultato vincente ju jitsu e solidarietà, ampiamente riuscito con oltre 70 partecipanti accorsi e un indotto tra accompagnatori, genitori, di oltre 150 persone.Uno stage di ju jitsu Tecnico, ju jitsu agonistico, difesa personale, preparazione agli esami e per i più piccoli con gara percorso tecnico, in cui i bambini hanno espresso tutta l’abilità motoria per la gioia dei genitori pronti ad applaudirli con estrema gioia.Una manifestazione voluta fortemente dalla Kuden Goshin Ryu del M* Giuliano Spadoni e dallo Csen settore JuJitsu Nazionale.Docenti intervenuti.M* Giuliano Spadoni, Responsabile Nazionale Settore Ju Jitsu CSEN.M* Maurizio Germano, Commissione Tecnica Nazionale Settore JuJitsu CSEN.M* Valeriano Casagrande, Responsabile Regionale Umbria Settore JuJitsu CSEN.M* Fabrizio Strinati Responsabile Nazionale Kraw-Maga W.a.s.c.a. CSEN.Istruttore Mauro Chiappalone, responsabile Regionale Lazio Settore JuJitsu CSEN.