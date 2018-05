RIETI - Il sindaco facente funzione di Amatrice, Filippo Palombini, sarà da domani in Inghilterra per una serie di appuntamenti, tra cui un incontro con il World Monument Fund.

Il sindaco visiterà anche un cantiere di una città in ricostruzione, in Cornovaglia. Non è escluso che nella giornata di venerdì Palombini incontri anche il principe Carlo che il 2 aprile dello scorso anno si recò in visita ad Amatrice.

23 Maggio 2018



