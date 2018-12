RIETI - L'ospedale Nuovo Grifoni di Amatrice verrà ricostruito non esattamente nello stesso punto in cui sorgeva prima del terremoto e della demolizione ma leggermente più a monte. Lo illustra il Comitato civico 3e36, che ieri ha fatto il punto sulla situazione, evidenziando come prosegua la raccolta firme sulla propria proposta.

Dal Comitato l'appello a una maggiore condivisione delle scelte alle istituzioni, a partire dalla Regione.



