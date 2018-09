RIETI - «L’ospedale Grifoni? Si fa dove dice il Comune di Amatrice. La progettazione è già avviata». Il presidente Nicola Zingaretti, che ieri ha riunito mezza giunta regionale all’Ufficio di via Cintia per fare il punto sulla ricostruzione con i sindaci di Amatrice e Accumoli, Palombini e Petrucci, chiude così la polemica che da più di un anno avvelena rapporti e animi tra paesi e sindaci della valle del Velino.



Esce definitivamente di scena l’ipotesi di rifare l’ospedale a Torrita d’Amatrice, come chiesto per mesi da sindaci e sindacati (e come più volte ha ventilato l’Asl).



