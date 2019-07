© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Lotteremo su ogni pallone». Parola di mister Romeo Bucci. L’Amatrice Calcio è pronta questo pomeriggio (ore 18) per l’amichevole di lusso contro il Frosinone guidato da Alessandro Nesta e con il reatino Federco Dionisi, in ritiro al Terminillo. L’intera popolazione accoglierà la squadra di serie B che sul terreno del Paride Tilesi disputerà la prima gara della stagione. Gli amatriciani vogliono onorare l’impegno al meglio delle loro possibilità.«La nostra preparazione non è ancora iniziata - ammette Bucci - ma abbiamo lasciato un programma ai ragazzi dopo la scorsa amichevole col Subbiano. Vogliamo mostrare tutto il nostro carattere e anche se stiamo ancora definendo la rosa, abbiamo qualche nuovo inserimento che sarà in campo e sicuramente la motivazione sarà ad alti livelli». Dunque, attenzione al massimo e grande gioia tra i ragazzi, la dirigenza e la popolazione amatriciana per questa presenza di grande spessore sportivo in arrivo sul terreno del Tilesi.«Credo che si possa scommettere sulla vittoria del Frosinone - scherza mister Bucci - ma pronostico a parte, noi ce la giocheremo sicuramente e daremo tutto: sarà una bellissima giornata di sport perché far venire qui una squadra che fino a qualche mese giocava in serie A credo che sia un successo per tutto il paese».