RIETI - Liberi tutti? Questa sembra la linea che intende seguire il sindaco di Amatrice Filippo Palombini: "Questa mattina ho approfittato della conferenza stampa che ha tenuto il presidente Nicola Zingaretti sul sisma per preannunciare alla Regione Lazio che a causa degli enormi ritardi della Struttura Commissariale ad autorizzare i Comuni alla nomina dei tecnici per la redazione dei Piani di ricostruzione, in assenza di alcuna previsione, entro pochi giorni chiederò ufficialmente alla Regione (soggetto delegato alla perimetrazione, per decreto) di deperimentrare tutte le frazioni oggetto di Pua del territorio di Amatrice, ossia Capricchia, Forcelle, Pasciano, Retrosi, Sommati, Collepagliuca, Faizzone, Moletano, Torrita, Torritella, Saletta, Casale, San Tommaso, San Capone, Collalto, Cossito, San Lorenzo a Flaviano, Rio, Prato, Cascello, Cornelle di sotto, Casali di sopra, Casali di sotto. Mi riservo di convocare a breve le frazioni oggetto di Pua in pubblica assemblea per proporre una azione che, se condivisa, non potrà che accelerare i tempi di ricostruzione".