Rieti, azienda di Amatrice vince un doppio premio internazionale in Francia

RIETI - Doppia medaglia d’oro per lo storico caseificio Fratelli Petrucci di Amatrice. Il riconoscimento è stato assegnato all’azienda reatina da una giuria di esperti nell’ambito del Concorso internazionale di formaggi e latticini che si è svolta a Lione dal 27 al 30 novembre presieduta da Christian Janier, “Meilleur Ouvrier de France Cheesemaker 2000”, e sotto il controllo del commissario generale Didier Lassagne, “Meilleur Ouvrier de France Cheesemaker 2007”. In totale gli assaggiatori hanno giudicato 756 campioni suddivisi in 128 categorie. I formaggi dell’azienda Petrucci premiati sono il Gorzano e il Pecorino Riserva di Grotta e ad entrambi è andato il maggior premio nella categoria “Altri formaggi di pecora a pasta pressata”.

