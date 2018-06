RIETI - Ciak si gira. Primo giorno di riprese ad Amatrice per la fiction "La compagnia del cigno" ideata e diretta da Ivan Cotroneo per Rai Fiction in onda in autunno su Rai Uno. Oggi un'intera giornata di riprese che andrà avanti fino a tarda notte per la rappresentazione di alcuni momenti del dopo terremoto. Numerose le comparse oggi ad Amatrice, Retrosi e altre frazioni dove si stanno girando delle scene che coinvolgono comparse e attori. "La compagnia del cigno" narra la storia di sette giovani musicisti del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Tra questi Leonardo Mazzarotto interpreta Matteo trasferitosi a Milano dopo aver vissuto il dramma del terremoto di Amatrice.

