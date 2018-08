RIETI - Arriva alla terza edizione il Festival delle ciaramelle che, costruito intorno all’omonimo strumento, conserva la struttura delle precedenti edizioni.



Come ogni anno, il festival accoglierà musicisti e virtuosi di strumenti musicali tradizionali a fiato continuo provenienti da tutta Italia e dall'Europa. La terza edizione vedrà quindi il confronto con i musicisti provenienti da Spagna e Sardegna che dialogheranno con i più abili suonatori di ciaramelle amatriciane. Interverrà il musicista sardo Stefano Pinna con launeddas, flauto e tamburo; assieme a lui, lo spagnolo Jordi Batet virtuoso di gaita e sac de gemec. Seminari e concerti di questi strumenti saranno un’altra delle costanti del Festival.



Questa edizione vuole estendere la programmazione anche ad altri comuni limitrofi, colpiti anch’essi dal terremoto del 2016. L'apertura del festival è quindi dedicata alla cittadina di Accumoli dove, nel pomeriggio di venerdì 10 agosto, si terrò il concerto inaugurale di Marco Giulivi e la sua band e a seguire un incontro poetico di improvvisatori altosabini.



Non mancherà una sezione scientifica e di studio, programmata per la mattina di sabato 11 agosto, con la partecipazione degli studiosi Piero G. Arcangeli, Angelo Fusacchia, Roberto Milleddu e Giancarlo Palombini. Tema del convegno sarà: "Prospettive di rilancio dell’area altosabina attraverso le tradizioni musicali".



Nel pomeriggio, due stage pratici aperti al pubblico: il corso di saltarello e lo stage sulla vocalità altosabina, seguiti dal concerto di Susanna Buffa e Ludovica Valori “Suoni dal buio. Voci di donne che resistono”.



Nella serata la sera di sabato 11 agosto, presso il villaggio turistico “Lo Scoiattolo” di Amatrice, si terrà il tradizionale premio Le ciaramelle d’argento al quael sono invitati a partecipare tutti i giovani ciaramellari.



La giornata di domenica 12 agosto si aprirà con la passeggiata musicale sui Monti della Laga, momento in cui all’esperienza musicale si accosterà quella escursionistica tra le bellezze naturalistiche del territorio del Parco dei Monti della Laga.



In serata il concerto finale presso il Villaggio Turistico Lo Scoiattolo vedrà la partecipazione del gruppo DeCalamus di Picinisco, la cui manifestazione “Pastorizia in festival" è gemellata con il Festival delle ciaramelle.



La direzione artistica del festival è del professor Giancarlo Palombini dell’Università di Perugia.



Per informazioni http://www.festivalciaramelle.it

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:02



