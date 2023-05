Amatrice festeggia la promozione in Eccellenza: il 7 maggio una domenica a tinte rossoblù

RIETI - Domenica 7 maggio grandi emozioni allo stadio Paride Tilesi con la "Festa rossoblù": l'Amatrice Calcio, fresca vincitrice con due giornate di anticipo, del campionato di Eccellenza (la società di calcio disputerà la prossima stagione il campionato di più alto livello tra le compagini della provincia di Rieti), si ritrova per l'ultima gara del campionato contro il Tor Lupara.



Alle 11 è previsto il fischio di inizio e poi a fine partita il momento istituzionale con i saluti di rito delle autorità.



La giornata proseguirà nel pomeriggio presso il Centro Commerciale Il Corso dove sarà allestito il dj set dalle 17 in compagnia del DJ C.Proni: alle 19 ci sarà la presentazione della squadra e dello staff, mentre alle 19,30 sarà il turno delle guest star della serata, il dj set con Jas & Jay. La serata si concluderà alle 21 con l'Amatriciana in piazza con la Pro Loco di Amatrice.



«Aspettiamo tutti i nostri amici ad Amatrice - dichiara il presidente dell'Asd Amatrice Calcio Tito Capriccioli - sarà bello festeggiare questo traguardo insieme alla squadra, allo staff ed ai nostri sostenitori per suggellare il traguardo raggiunto e poi prepararci al meglio alla prossima stagione sportiva in Eccellenza. La società ringrazia il Comune di Amatrice e la Pro Loco di Amatrice, per il supporto offerto nell'organizzazione della giornata»,