RIETI - Un uomo di 35 anni è rimasto ferito, questa mattina, ad Amatrice, mentre stava lavorando in un cantiere.

Da chiarire la dinamica, con il mezzo meccanico, presumibilmente una ruspa, che per cause da accertare lo ha colpito.

Sul posto il 118 che, valutate le condizioni gravi, ha fatto intervenire l'eliambulanza, che ha trasportato l'uomo a Roma. Il ferito avrebbe riportato un trauma cranico e uno toracico. © RIPRODUZIONE RISERVATA