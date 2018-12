© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il sindaco di Amatrice Palombini chiama a raccolta i sindaci per scendere in piazza. Dopo l'incontro televisivo di ieri sera su Sky Tg24 con il commissario al sisma Farabollini, Palombini non le manda certo a dire: "penso che chi abbia assistito ieri al confronto in diretta tra me e il Commissario Farabollini oggi provi sensazioni contrastanti. Da un lato l'avvilimento. A due anni e mezzo dal terremoto siamo al palo, tra commissioni, carte bollate, procedure e idee poco chiare o inesistenti. Da un altro la rabbia. Il governo del cambiamento ha fatto un buco nell’acqua".Ieri sera in tv effettivamente il commissario non aveva fatto un esordio molto diplomatico: “Durante questi due anni non è stato fatto nulla e sindaci non hanno recriminato nulla, non hanno detto nulla e non hanno fatto nessuna significativa azione per trovare delle soluzioni ai problemi che loro vivevano e che vivevano soprattutto i loro cittadini" così aveva detto Farabollini. Poi un confronto di oltre mezz’ora su dati ed azioni; il commissario da una parte con la sua voglia di incontrare tutti i soggetti e il sindaco a replicare che servivano azioni concrete e che il tempo dei tavoli e degli incontri era in sostanza ormai non più sostenibile. Così si arriva a stamattina. Palombini contesta la scelta dell'attuale commissario come: "inadeguata". Per il sindaco di Amatrice Farabollini è un "uomo arrogante, presuntuoso, approssimativo. Alla faccia del potere ai Sindaci sbandierato dal Governo, per il Commissario i Sindaci sono sudditi e non ne ha capito l'utilità".Da qui l'esigenza di non mollare: "Ho la sensazione che questo è il momento più importante per la nostra Storia. È il momento di far capire a chi ci governa che il cambio di passo necessario per la ricostruzione non è più procrastinabile. Noi siamo avviliti, depressi e sfiduciati, ma vi invito tutti a trasformare questa rabbia in energia. Ora un nuovo Governo c'è, e ora è il momento di combattere. Ora o mai più".Da qui il passo alla protesta è breve. "Sono in contatto con molti altri Sindaci del cratere – continua Palombini- organizzeremo una protesta formale e una manifestazione a Roma alla quale mi auguro andremo in massa a difendere il futuro di questi territori".Quindi non c'è più tempo da perdere. “Noi Amatrice la ricostruiremo -conclude Palombini- con o senza il Commissario, perché lo vogliamo e perché ne abbiamo il diritto. Sono certo che troveremo le parole e le azioni giuste per farlo capire a tutti. Però mai come oggi la nostra forza deve essere l’unità, la causa è comune, l’obiettivo è comune, la voce deve essere una sola, perché si senta forte e chiara. Se siamo uniti ne usciremo, solo così la ricostruzione non sarà solo un sogno".