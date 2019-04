© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Perché il Grifoni non si ricostruisce in parte dell’area dell’Istituto Minozzi? Questa la domanda fondamentale che si chiede l’ex sindaco di Amatrice Luigi Bucci, ingegnere e primo cittadino dal 1980 al 1990. Nel corso di una lunga missiva, spiega le sue motivazioni, verso una scelta che rappresenterebbe difatto una via di mezzo rispetto all’attuale iter (che prevede la ricostruzione praticamente dov’era) e quello auspicato dai sindaci del territorio e da una buona fetta di cittadini amatriciani e cioè la collocazione in un sito nei pressi della strada Salaria.La premessa nasce da un dato di fatto conosciuto: “nell'autunno - inverno 2016, inizio 2017 -scrive Bucci la Regione Lazio, il Comune di Amatrice, la Protezione Civile ed altri, visionarono in Amatrice un'ampia area di proprietà dell'Opera del Mezzogiorno d'Italia ONMI denominata ‘ex officine’ e la ritennero valida e rispondente alle esigenze di costruirci sopra l'Ospedale di Amatrice essendo la vecchia struttura da demolire a seguito del sisma del 2016”.“Il giorno 28 marzo 2017 -prosegue Bucci- con atto deliberativo n.2 l'ONMI concedeva a titolo gratuito alla Regione Lazio l'area ‘ex officine con sovrastanti edifici danneggiati o distrutti dal sisma. Con nota del 5-9-2017 prot.441670 ricevuta dall'ONMI il 6-9-2017, la Regione Lazio informa ‘che gli uffici regionali hanno ritenuto confermare la ricostruzione dell'Ospedale presso la medesima area in cui insisteva prima degli eventi sismici. Tale scelta è stata dettata da elementi di carattere esclusivamente tecnici e logistici non certo economici’".La nota della Regione Lazio era a firma del consigliere Andrea Baldanza. Bucci continua la sua missiva. “Ora, caro Presidente, dovresti farci capire cosa voglia significare quanto espresso dalla Regione, chi sia il firmatario della nota ed a quale titolo abbia firmato la stessa e se tu non ritenga in contraddizione profonda tale indicazione con la scelta dell'area da impegnare per la ricostruzione dell'Ospedale: da una parte vi è una area ampia, pianeggiante ben esposta e ben ubicata il cui costo di acquisto è zero (era stata fatta circolare in maniera scorretta e calunniosa la voce che per l'acquisto di tale area l'ONMI aveva richiesto una somma esosa e che per tale motivo era stata esclusa dall'essere presa in considerazione: è da sottolineare la falsità comportamentale di chi ha architettato il tutto) e dall'altra vi è un'area molto ridotta, interessante un fronte scosceso ed in frana e per la quale si appalesa la necessità di dover intervenire per mettere in sicurezza prima la strada che unisce Amatrice alla Salaria e che cinge l'area totalmente e poi consolidare la stessa area di sedime con costi rilevanti e significativi che a mio modesto avviso fanno intravedere uno sperpero di danaro pubblico rispetto alla prima area sopra indicata”.“Inoltre -scrive ancora Bucci- la Regione ha sempre affermato che per la individuazione dell'area per la ricostruzione dell'Ospedale avrebbe optato per quanto indicato dal Comune di Amatrice come è giusto che fosse. Soltanto che a detta dei consiglieri comunali, tesi ribadita dallo stesso Sindaco Palombini il 6 aprile scorso, in pubblica assemblea in Amatrice per il problema di cui all'oggetto, il Consiglio Comunale non ha mai deliberato. A tal proposito e quindi mi chiedo e ti chiedo come abbia fatto la Regione a recepire le indicazioni del Comune di Amatrice se l'Organo deputato a tale compito non si è mai pronunciato? Alla Regione saranno arrivati input verbali, telefonici e quanto altro (da chi?) ma questa non è non può essere la voce ufficiale del Comune di Amatrice perché per la legge che dobbiamo tutti rispettare e come sa bene la Regione, gli Enti Locali parlano e si esprimono con gli atti deliberativi dei vari organismi”.“Ad un certo momento -conclude Bucci- di questa vicenda sgradevole che presenta lati oscuri che debbono essere chiariti e portati a conoscenza dei cittadini, il Comune di Amatrice, presumo, con una lettera indica alla Regione due aree per l'esigenza che stiamo trattando e precisamente l'area dove era ubicato l'Ospedale ante sisma ed un'area in località Cornillo Vecchio. Come è facile intuire, Cornillo Vecchio esce fuori come se si stesse assistendo ad un gioco di prestigio senza che gli Organi Deputati a prendere decisioni in merito siano stati investiti del problema. Caro Zingaretti, penso che siamo ancora in tempo per recuperare serietà e credibilità verso le Istituzioni impedendo uno scempio ed un atto scellerato e costoso come la ricostruzione del nostro Nosocomio nel posto meno adatto meno sicuro e più costoso a condizione che tu faccia chiarezza su cosa si sia finora verificato su di una problematica molto calda sulla quale i cittadini di Amatrice si sentono presi in giro. Ho l'ottimismo di pensare e di augurarmi che possiamo ancora tentare di avere dall'ONMI la disponibilità dell'area ‘ex officine’ purché tu avvii subito una verifica seria e approfondita su cosa sia successo e su cosa sia ancora possibile fare per risolvere un problema che sta nel cuore di tutti. Tralascio gli aspetti ed i profili di illegittimità che potrebbero e forse possono ravvisarsi in una prassi procedurale non chiara e mal gestita qualora non si proceda rapidamente a dare risposte esaustive e chiare; in caso contrario tutta la problematica potrebbe essere inviata alla attenzione di chi è preposto al controllo delle procedure ed al rispetto delle leggi. Rimango a tua disposizione per ogni ulteriore chiarimento sempre con la massima urgenza che il caso richiede”.