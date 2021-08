Ad Amatrice il Cai organizza l'Escursione della Memoria per commemorare le vittime del sisma

Sabato 14 Agosto 2021, 13:21

RIETI - Il prossimo 22 agosto la sezione Cai di Amatrice organizza un'escursione da Macchie Piane lungo Tracciolino di Annibale, per commemorare le vittime del sisma del 24 agosto 2016. Gli escursionisti, giovani, juniores, seniores cammineranno uniti lungo uno dei sentieri più suggestivi dell’Appennino.

Il motivo principale del suo interesse non risiede solo nell’eccezionale bellezza dei panorami e degli ambienti attraversati o negli aspetti naturalistici, ma è nascosto nel nome stesso del percorso. Secondo la leggenda, infatti, è attraverso questo accidentato percorso che il grande condottiero cartaginese, non potendo passare per il più comodo ma ostile fondovalle, condusse le sue truppe dalla vittoria del Trasimeno a quella, ancor più grande, di Canne. Chi percorre questo itinerario, può quindi fare un tuffo nella storia, o nella leggenda, e immaginare l’epopea che deve essere stata questa traversata dell’Appennino, pensando che un esercito forte di 40000 uomini, 10000 cavalli e, forse, alcuni elefanti abbia calpestato queste rocce oltre 2000 anni or sono.

Al culmine dell’escursione verrà posizionato un palo direzionale con la scritta AMATRICE 3:36 24/08/2016 in un punto strategico che domina tutta la vallata amatriciana.

A supportare questo evento ci sarà il mulo di nome Palmerino che contribuirà al trasporto di tutto il materiale necessario. Prima della partenza a Macchie Piane ci sarà una benedizione impartita da Mons. Luigi Aquilini a tutti i partecipanti.

A rendere ancora più emozionante la giornata la voce di Susanna Buffa, socia della sezione, che intonerà un canto della tradizione per sottolineare un momento di raccoglimento e condivisione dei presenti dopo la posa del palo.

Sarà una giornata davvero speciale non solo per il suggestivo trekking ma anche per la valenza commemorativa intrinseca nella manifestazione. Dunque appuntamento per il 22 agosto con partenza alle ore 08,45 da Macchie Piane.