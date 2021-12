RIETI - Proseguono le ricerche di Antonello Spanu, escursionista di Ceccano di 57 anni, disperso da sabato pomeriggio.

I soccorritori sono all'opera sopra Amatrice, nell'area dei monti della Laga e del monte Gorzano, da dove, sabato intorno alle 17, l'uomo, escursionista esperto, ha chiesto aiuto. Da allora, non ha più risposto al telefono. Non semplice la localizzazione, in quanto in quell'area sono presenti diversi segnali, che rendono pertanto complessa la localizzazione tramite gps.