RIETI - Dopo l'ondata di maltempo danni alla copertura della Torre Civica di Amatrice, intervento dei vigili del fuoco.



I vigili del fuoco di Rieti, del presidio di Amatrice, sono intervenuti sulla Torre Civica in corso Umberto I, per mettere in sicurezza la copertura posta alla sua sommità.



I pompieri, attraverso le tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali), dopo un’attenta verifica della stabilità strutturale e dopo un’intensa giornata di lavoro, hanno ripristinato il tetto modulare della torre del XIII Secolo divelto dalle avverse condizioni meteo delle ultime ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA