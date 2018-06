di Alessandra Lancia

RIETI - Spera in un faccia a faccia col premier Conte il sindaco di Amatrice Filippo Palombini: «Ho bisogno di parlare con lui per spiegargli cosa è successo, fare il punto della situazione. Ci sono degli importanti emendamenti che attendono di essere approvati, e spero che il Premier prenda impegni in tal senso». L’incontro con i cronisti é avvenuto nella grande spianata dove un tempo sorgeva il centro storico di Amatrice, davanti ai resti di Sant’Agostino. «Questo è il primo Governo eletto dal popolo che affronta la nostra emergenza - ha proseguito Palombini - se vuole può risolvere tante cose».

Luned├Č 11 Giugno 2018



