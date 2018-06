di Alessandra Lancia

RIETI - Il vescovo Domenico Pompili consegnerà una lettera al premier Giuseppe Conte una lettera con quelle che a parere del presule erano e restano le priorità del reatino, a partire dai comuni di Amatrice e Accumoli. Tre i grandi temi indicati nella lettera: le infrastrutture - a cominciare dalla Salaria - per far uscire il territorio dal suo storico isolamento, lavoro - specie per chi é rimasto nei paesi più colpiti dal sisma - e beni culturali, a tutela della memoria dei borghi, perché si sveltiscano le procedure per il recupero, fermo restando il rispetto della legalità. Pompili é una goccia cinese: stessa lettera l’aveva fatta avere al presidente Mattarella e ai due premier che si sono avvicendati dall’agosto 2016, Renzi e Gentiloni.

