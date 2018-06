di Alessandra Lancia

RIETI - Amatrice aspetta il premier Giuseppe Conte. «Un bel segnale aver voluto iniziare da qui il suo mandato - dice il presidente della Regione Lazio appena arrivato ad Amatrice ai cronisti in attesa a Sant’Agostino - il nodo di tutto é la collaborazione: fin qui é stata totale, a cominciare dagli enti locali. Fondamentale é quella col governo e la scelta del premier di essere qui é assolutamente positivo». Fuori onda una battuta in risposta alle dichiarazioni dell’ex sindaco Sergio Pirozzi, che aveva rimarcato come Conte fosse il terzo presidente del Consiglio dal terremoto del 2016: «Tre premier ma “noi” siamo ancora qui».

Luned├Č 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:03



