Il sindaco di Amatrice Cortellesi: «Ecco gli obiettivi della nostra squadra, il futuro è iniziato»

RIETI - Attività di coordinamento dei Psr per aggiornare il programma di ricostruzione di Amatrice e delle sue frazioni, elaborazione dei progetti-Pnnr, Tavoli tecnici col Commissario per la ricostruzione; rivisitazione radicale del sistema dei rifiuti; nuova gestione delle Sae, operazione trasparenza e legalità sulle donazioni, tele-assistenza, Comune “ente formatore”, Ente del Turismo e Auditorium. «Questi i principali obiettivi di quella che chiamo “amministrazione in progress”. Obiettivi che stiamo perseguendo, su cui stiamo lavorando, passo dopo passo e di cui intendiamo rispondere a fine legislatura».



Così ha dichiarato il sindaco Giorgio Cortellesi, intervenendo al Consiglio comunale che si è tenuto ieri.

«Dopo il tempo delle idee condivise con la popolazione - ha continuato Cortellesi - ora è il tempo delle scelte e delle decisioni concrete. Un’agenda di cose da fare, di breve, medio e lungo periodo, che di volta in volta saranno comunicate alla popolazione e alle istituzioni. L’obiettivo è costruire un’Amatrice inclusiva, solidale, protagonista della sua storia e del suo futuro. Una città “modello di ricostruzione” non solo fisica, ma anche morale e sociale».