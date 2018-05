Rieti, confermato l'annullamento della storica gara podistica Amatrice-Configno

L'associazione Configno ufficializza che l'edizione numero 41 dell'Amatrice-Configno non si correrà, come già dichiarato al Messaggero dal vice presidente della corsa e consigliere comunale Francesco Di Marco il 6 maggio scorso. La corsa storica nel panorama del podismo italiano, che l’anno scorso con l’edizione della Rinascita tagliò il traguardo delle 40 edizioni, non si correrà il 19 agosto nonostante il patron Bruno D’Alessio avesse iscritto per tempo la gara anche quest’anno e con il calendario Fidal che ancora la prevede.



«E’ stata una decisione dolorosa ma davvero non c’erano le condizioni - dichiarò il presidente Francesco Di Marco. - L’organizzazione è diventata sempre più complessa, il supporto delle istituzioni sempre più evanescente. Dal Comune di Amatrice alla Regione non abbiamo avuto nessuno accanto. L’anno scorso, per quella che definimmo l’edizione della Rinascita, vennero campioni storici dell’atletica italiana, ma il sindaco Pirozzi non passò nemmeno a salutare. Quando è così è meglio lasciar perdere».





Venerd├Č 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:36



© RIPRODUZIONE RISERVATA