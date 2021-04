Amatrice, presenze record di cinghiali nel territorio

RIETI - Presenze record di cinghiali nell'Amatriciano. Indisturbati in campi e coltivi vicino al limitare dei boschi e spesso anche in prossimità delle strade. Nell'immagine un branco di ungulati di oltre 50 esemplari è stato immortalato pochi chilometri oltre la frazione di San Cipriano di Amatrice mentre pascolava all'interno di un campo in un'area collinare con numerosi cuccioli al seguito.

L'ulteriore spopolamento della zona dopo il sisma e il traffico ormai praticamente assente soprattutto lungo le strade di collegamento con le frazioni più piccole ha favorito l'ampliamento territoriale dell'areale dei cinghiali.

​

© RIPRODUZIONE RISERVATA