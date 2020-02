RIETI - Consegnati al Comune di Amatrice i primi due centri aggregativi realizzati dall’Associazione Terra di Amatrice Onlus, con il contributo di Goldman Sachs Gives. Le strutture, entrambe in legno, sono state realizzate nelle aree SAE (Soluzioni Abitative di Emergenza) di Voceto e Bagnolo: le chiavi sono state consegnate al vicesindaco di Amatrice Massimo Bufacchi, alla presenza del consigliere comunale Luigi Nardi. I centri saranno dati in gestione a realtà associative, come da regolamento recentemente pubblicato dal Comune di Amatrice.



“Siamo davvero grati a Terra di Amatrice Onlus -ha detto Bufacchi nel corso della consegna- non possiamo che spronarli a continuare la loro meritoria opera in favore dei nostri territori continuando a starci vicino come hanno fatto finora”. Alle cerimonie era presente anche il pro-Vicario Generale mons. Luigi Aquilini che ha provveduto alla benedizione delle strutture.

“Oggi è un giorno davvero importante -ha detto D’Orazio- alla consegna di questa prima struttura, ne seguiranno altre due già progettate, che saranno presto realizzate nelle frazioni di Santa Giusta e Capricchia, mentre proprio oggi faremo i rilievi per quella che sorgerà a Torrita”.

Ultimo aggiornamento: 19:34

