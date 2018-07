RIETI - La Casa delle Donne presenta ad Amatrice i risultati di tre progetti. Intanto si attende l'inizio dei lavori per la costruzione della Casa, che sorgerà nell'Area Sae (Soluzioni Abitative di Emergenza) di Torrita

Presentati oggi presso la Sala Mensa del Polo del Gusto, della Tradizione e della Solidarietà dalla Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni tre importanti risultati che arrivano al termine di altrettanti progetti messi in atto in quest'ultimo anno. Presentato il libro “Le ricette di Laboratorio Amatrice” a conclusione del progetto di formazione portato avanti per le donne e gli uomini del territorio del cratere grazie al contributo della Regione Lazio/Arsial/Cna Impresasensibile, nel libro a cura di Sonia Mascioli e Monica Capanna si trovano ricette della tradizione e non, realizzate con le aziende locali che hanno preso parte al progetto.

Presentato anche "Dolcelaga", il dolce della Cdaf nato dall’unione delle due città (L’Aquila ed Amatrice) e dal sodalizio con la chef Serenella Deli, per raccontare i profumi ed i sapori della nostra terra utilizzando prodotti di eccellenza tipici.

Presentate inoltre, "Le Ceramiche della tradizione", alla riscoperta dei cocci del pastore “la Scopozza” che arrivarono ad Amatrice grazie alla Transumanza e nei quali si serviva la ricotta appena fatta.

"Speriamo presto di poter continuare questi ed altri progetti in cantiere nella nostra sede -spiega il Presidente della Cdaf Arch. Sonia Mascioli- un edificio i cui lavori cominceranno presto nell'area SAE di Torrita (che il Comune ci ha messo a disposizione) e che sarà il luogo fisico dove daremo continuità a tutto il lavoro iniziato in questi mesi con le donne e gli uomini di questa terra".

Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:41



