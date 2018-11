© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Questa mattina si è aperto ufficialmente il cantiere dei lavori per la realizzazione della sede della Cdaf (Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni) la realizzazione della struttura, situata presso l'area Sae 1 di Torrita, è affidata alla ditta Arealegno di Pescara, con il progetto a cura dell'architetto Massimiliano Muscio.“La sede della Cdaf -spiega il presidente Sonia Mascioli- avrà bisogno di circa tre mesi per essere completata. Nei 135 metri quadri della struttura, troveranno posto laboratori artigianali (tessitura, feltro, ceramica, cucina) e spazi aggregativi che saranno a disposizione della comunità".Il progetto arriva a conclusione di un difficile percorso finalizzato al reperimento dei fondi necessari, raccolti in questi mesi con eventi e manifestazioni in tutta Italia e all'estero. La parte strutturale sarà realizzata grazie all'Associazione Séisme Italie Centrale Asbl del Lussemburgo, mentre i laboratori grazie al lungo elenco di donazioni di privati e di varie associazioni.Per informazioni sul progetto e le attività della Cdaf: www.casadelledonnediamatriceefrazioni.it