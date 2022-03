Amatrice non va oltre il pari in casa col Nomentum: 1-1. Desideri: «Peccato per l'espulsione nel finale»

RIETI - L'Amatrice pareggia in casa contro il Nomentum. Gli uomini di Desideri non riesco a completare la rimonta ma offrono comunque una buona prova.



La prima occasione per l'Amatrice all'8' con un tiro di Cenfi poco fuori. Al 12' in girata ci prova Spadafora, anche lui poco fuori. Gli amatriciani ancora pericolosi nello specchio con Lazzaro al 17' davanti al portiere, ma è pronto alla respinta un giocatore del Nomentum.

Nonostante il forcing dell'Amatrice ad andare in vantaggio è il Nomentum con una punizione pirotecnica e imprendibile di Ushe. Ma l'Amatrice non si scoraggia. Al 40' D'Amelia prende la mira ma conclude fuori, mentre al 46' il capitano tenta ancora un tiro, deviazione non determinante di un giocatore del Nomentum e pareggio dei padroni di casa.



Secondo tempo con tutte due le formazioni che ci provanocon un paio di occasioni a testa ed un salvataggio provvidenziale di Salvatore al 16' ancora con Ushe. Al 41' espulsione diretta per proteste ed Carrieri: lascia in dieci l'Amatrice. Niente rimonta e addirittura a tempo scaduto ancora Salvatore salva i compagni da un'azione ripetuta del Nomentum sotto porta.



Il tecnico

«Abbiamo giocato un buon primo tempo, riuscendo a riportarci in pareggio - ha detto Marco Desideri, allenatore dell'Amatrice - Nel secondo tempo la gara è stata equilibrata e non siamo riusciti a completare la rimonta: l'esplusione subita ci ha condizionato nei momenti finali della gara».



Il tabellino



Amatrice: Salvatore, Campagna, Bangoura (37' st Rendina), Pace, Jurado, Carrieri, Cenfi (39' st Pirozzi), D'Amelia (43' st Brucchietti), Spadafora (30' st Tiengo), Pagliuca, Lazzaro. A disp. Capriccioli, Piciacchia, Pietrangeli, Catalano, Colangeli. All. Desideri



Nomentum: Silvi, Palmieri, Maresca, Benda (28' Garfagnoli), Petrocchi, Mattia, Decini (41' st Nefzi), Sacripanti S., Sacripanti D. (21' pt Ferrara (38' st' Lanzoni), Bornigia, Ushe. A disp. Antonini, Ierardi, Silion, Polidori, Tiscione. All. Lauretti



Arbitro: Di Folca di Frosinone (Conti, Iaboni).

Marcatori: 36' pt Ushe, 46' D'Amelia



Note. Espulso Carrieri (A), Pagliuca, Lazzaro, Tiengo (A), Bornigia, Ferrara Lanzoni (N).