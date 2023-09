Bis Amatrice Rieti. Foto. Angelone: «Ok la vittoria, ma troppo bassi dopo il vantaggio». Mattei: «Doppietta che dedico al gruppo»

RIETI - Volti distesi e tanta soddisfazione, a fine gara, in casa Amatrice Rieti, per un successo - quello contro il Montespaccato (3-1) - che fa il paio col poker di sette giorni fa e proietta subito in orbita gli amarantoceleste, sostenuto da quasi mille spettatori, impreziosita dalla sinergia “di curva” tra gruppi i gruppi che seguono il calcio e quelli che sostengono il basket.

L'analisi

«Oggi abbiamo incontrato una buona squadra - ha dichiarato il tecnico Vincenzino Angelone al termine del match in sala stampa - che non a caso è una delle favorite alla vittoria finale, che gioca un buon calcio e che, specialmente nella seconda parte del primo tempo ci ha messo in difficoltà riaprendo la partita.

Purtroppo dopo il gol iniziale, abbiamo abbassato troppo il baricentro e loro ne hanno approfittato: durante l'intervallo abbiamo riorganizzato le idde, alzata la pressione e il 3-1 segnato proprio dopo poco dal calcio d'inizio ci ha permesso di controllare meglio il resto della gara. Se devo trovare una pecca - conclude Angelone - credo stia nel fatto che creiamo tanto in fase offensiva, ma dobbiamo essere più cinici. Importante vincere, perché le vittorie aumentano l'autostima, ti danno fiducia e ti fanno lavorare meglio. Questo è un gruppo compatto, grazie al direttore sportivo che mi ha messo a disposizione un organico composto di 20 titolari, tutti pronti alla necessità».

Il protagonista

Se è vero che Daniel Rossi ha aperto le danze, è altrettanto vero che a chiudere i conti e ad affondare il Montespaccato ci ha pensato uno dei pochi reatini presenti in rosa, ossia Francesco Mattei, che grazie alla sua doppietta ha di fatto indirizzato il match consentendo all'Amatrice Rieti di incamerare altri tre punti.

«La partita è stata molto tosta - dice Mattei a fine gara - il Montespaccato è un avversario che ha sempre fatto campionati di vertice e ha dimostrato che pure quest'anno lotterà per la promozione. Sono contento per questa doppietta che ha contribuito alla vittoria finale: la dedico al gruppo che sin dal primo giorno lavora per raggiungere un obiettivo univoco. Non mi aspettavo di certo un esordio così dal punto di vista personale in questo stadio e francamente vincere così in avvio di stagione con un avversario del genere fa sempre piacere. Sono uscito per una botta che non mi ha permesso di proseguire, ma non credo sia nulla di particolare e la sostituzione è stata più precauzionale che altro».