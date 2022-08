L'Amatrice annuncia l'acquisto del centrocampista Nicolò De Cesare, ex giovanili dell'Inter

RIETI - Colpo di mercato a sorpresa per l’Amatrice. Quando il mercato doveva essere chiuso il ds Di Loreto inserisce in rosa un centrocampista di alto livello. Il curriculum, enunciato nel comunicato del club, parla chiaro. Giocatore di altre categorie, per Nicolò De Cesare questa è la sua prima esperienza nel campionato di Promozione.

La nota del club

Il centrocampista Nicolò De Cesare è un giocatore dell'Amatrice Calcio. Classe 1990, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter, arriva dalla Maceratese (Eccellenza): tra le sue numerose esperienze quella con il Castelfidardo (serie D), il Porto D'Ascoli (serie D ed Eccellenza), il Mezzocorona (serie C2) e una lunga militanza con il Grottammare (Eccellenza).



«Il presidente Capriccioli e il ds Di Loreto mi hanno voluto fortemente e questo per me conta molto. Ho vinto due campionati di seguito e mi piacerebbe molto fare il triplete: sono qui ad Amatrice anche per dare qualcosa ad una cittadina che è stata colpita sei anni fa dalla terribile tragedia del sisma» ha dichiarato Nicolò De Cesare.