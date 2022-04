Rieti, processo Sagnotti I: in aula come teste anche Guido Bertolaso

RIETI - Processo Sagnotti I per i crolli nel terremoto ad Amatrice, in tribunale come testimone a Rieti anche l’ex sottosegretario con delega alla Protezione civile, Guido Bertolaso.

Il processo sul crollo della palazzina ex Ina Casa di piazza Sagnotti I ad Amatrice ha visto tra i numerosi testi, nelle scorse settimane, anche Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione civile dal 2015 al 2017 e, poi, dal 2021.

In quel crollo morirono sette persone. Imputati (omicidio e disastro colposi plurimi e lesioni personali colpose) oltre all’ex sindaco, Ivo Carloni, Maurizio Scacchi, Giovanni Conti e Valerio Lucarelli.