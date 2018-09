LA TESTIMONIANZA

RIETI - L'Avis di Amatrice ha ufficialmente una nuova sede. Questa mattina in piazza del Donatore è stata inaugurato la nuova casa dell'Associazione Volontari Donatori di Sangue, ricostruita con il contributo fondamentale della Uil Agroalimentare che ha donato oltre 50mila euro, raccolti con una sottoscrizione che ha coinvolto il sindacato a tutti i livelli. A testimoniare l'impegno è arrivato ad Amatrice il segretario nazionale della Uila, Stefano Mantegazza, che ha partecipato alla cerimonia del taglio del nastro con il presidente della sezione di Amatrice, Fancesco Di Marco.Molte le personalità presenti in paese per una cerimonia che rappresenta un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità: il Ministro dell'Agricoltura e del Turismo, Gian Marco Centinaio, l’assessore all’agricoltura del Lazio, Enrica Onorati, il segretario generale Uil Lazio Alberto Civica, il presidente dell’Avis di Amatrice Francesco Di Marco, il sindaco di Amatrice Filippo Palombini oltre ai rappresentanti della Uil e della Uila della provincia di Rieti.«Siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito alla costruzione della nuova sede Avis di Amatrice - ha commentato Mantegazza - e lo abbiamo fatto anche ricordando una frase pronunciata da Sandro Pertini, dopo il terremoto dell’Irpinia nel 1980: “Il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi”. Quando accadono queste disgrazie, infatti, il primo pensiero è alle vittime del terremoto e alla sofferenza che crolli e distruzione hanno portato a tante persone; poi il sentimento successivo è quello della necessità di ricominciare, necessità di realizzare atti concreti per consentire alle zone colpite di tornare a vivere. Il nostro investimento va in questa direzione».Mantegazza ha poi ricordato il lungo percorso fatto dalla Uila a livello nazionale per avviare la raccolta fondi, partita subito dopo la prima scossa del 24 agosto 2016. Un'azione di solidarietà che, coinvolgendo tutti gli uomini e le donne del sindacato, ha consentito di arrivare a raccogliere la cifra destinata alla ricostruzione della sede Avis. La cerimonia ha fornito anche l'occasione per tornare sul tema della ricostruzione, con il segretario generale della Uil del Lazio, Civica, che ha chiesto al Governo di «trovare gli strumenti necessari per rilanciare il territorio e l'economia di Amatrice». La nuova sede dell'Avis è stata intitolata alla memoria di Agostino Ciancaglioni, consigliere dell'Avis morto a causa del terromoto del 2016.