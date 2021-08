Al nuovo Auditorium di Amatrice il progetto pluripremiato Play in the Landfill del fotoreporter Marco Cordone

Lunedì 2 Agosto 2021, 15:44

RIETI - Apre sabato 7 agosto, alle 17, Play in the Landfill di Marco Cordone, a cura di Barbara Pavan, la prima mostra ospitata nel nuovissimo Auditorium di Amatrice appena inaugurato.

Play in the Landfill è un progetto fotografico di Marco Cordone che ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali tra cui, ultime in ordine di tempo, le due menzioni d’onore per altrettanti scatti conferitegli lo scorso novembre dallo Spider Awards B&W di Beverly Hills, concorso fotografico giunto alla sua XV edizione e che seguono, tra gli altri, il terzo premio al Monovision Photography Awards di Londra e i molti premi nelle sezioni Fotogiornalismo, tra cui Px3 di Parigi e Ipa Awards di New York.

Parallelo al pluripremiato cortometraggio “Under the water” prodotto da StoryRec e con la regia di Davide Lupinetti, il progetto documenta disabilità e integrazione dei ragazzi che vivono adiacenti alla discarica di Dandora, la più grande discarica dell’Africa, uno dei luoghi più inquinati del Kenia, dove vengono stoccate tonnellate di rifiuti senza alcun controllo e dove questa montagna infernale, oltre ad essere causa di un enorme inquinamento, rende l’aria irrespirabile.

Qui, nella slum di Korogocho che non promette un futuro per nessuna persona che la abita, è difficile immaginare la vita di un bambino.

Un luogo di miseria e desolazione che Cordone racconta attraverso Barak, un bambino disabile che i coetanei integrano perfettamente nella loro quotidianità fatta di giochi e di vitalità, nonostante il contesto; la mostra testimonia come lì, ai margini dell’inferno, la disabilità non sia motivo di esclusione sociale ed apre una riflessione profonda su cosa significhi inclusione e come la si intenda qui, ai margini dei nostri paradisi opulenti e molto meno disagiati.

Marco Cordone, abruzzese, classe 1977, vive a Pineto e lavora dovunque lo porti la sua macchina fotografica. Cresciuto con la passione per la fotografia, ha studiato Storytelling presso la Mood Academy del reporter Stefano Schirato. Dal 2014 lavora come fotografo di scuderia nel campionato automobilistico GT Italiano e negli anni successivi entra nel mondo del cinema come fotografo di scena di cortometraggi.

La mostra è inserita nell’ambito di IlluminAmatrice Festival Delle Arti Contemporanee di Amatrice, patrocinato da Regione Lazio, Comune di Amatrice, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Visitabile fino al 28 agosto 2021, con ingresso libero nel rispetto della vigente normativa anti-Covid.

SCHEDA TECNICA

Titolo PLAY IN THE LANDFILL

Artista Marco Cordone

A cura di Barbara Pavan

Sede Auditorium Cinema Teatro di Amatrice

Inaugurazione sabato 7 agosto 2021 ore 17

Date 7-28 agosto 2021

Patrocini Regione Lazio, Comune di Amatrice, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Info ph.+39 339 574 0047