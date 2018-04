RIETI - Inaugurazione oggi ad Amatrice della nuova biblioteca comunale, realizzata da Amazon con il contributo dell'Università di Udine. Il nuovo servizio si trova in piazzale Ex Istituto Alberghiero di fronte al Palazzo del Comune.



L'occasione è il World Book Day, donata alla città di Amatrice e realizzata insieme all'Università di Udine, ultimo tassello del progetto “Un eBook per Amatrice”. Presenti il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, e Veronica Pirola, Kindle Content Manager per Amazon Italia, oltre gli studenti della città e di tutti i partner che hanno reso possibile questa iniziativa. Ambasciatore speciale dell'evento inaugurale sarà inoltre il Premio Strega Giovani 2014 Giuseppe Catozzella che incontrerà gli studenti di Amatrice.



PIROZZI

«Questo progetto è nato 14 mesi fa. Avevamo e abbiamo la certezza assoluta che questi luoghi potranno ripartire se ci sono luoghi di aggregazione. È importante la biblioteca, che prima c'era, è importante il campo da calcio e il parco». È quanto ha detto il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, intervenendo all'apertura della biblioteca donata da Amazon e dall'Università di Udine nell'ambito del progetto 'Unibook per Amatricè. «Anche perché - ha detto ancora il sindaco del Comune reatino colpito dal terremoto del 2016 - se non ripartiamo dalla cultura e dal sapere questi saranno luoghi che difficilmente potranno ripartire. Questa iniziativa ricorda una scommessa che abbiamo fatto nel 2014, quando decidemmo di riaprire la biblioteca che era chiusa da 25 anni. Un bel segnale - ha concluso Pirozzi - grazie ad Amazon e agli amici dell'Università di Udine».

Luned├Č 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:00



