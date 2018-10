© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domenica 14 ottobre, presso l’Area del Gusto a San Cipriano, si terrà un convegno dal titolo “Il nostro territorio-le sue risorse. Puntiamo sulle 4 A (Allevamento, Agricoltura, Agriturismo e Agroalimentare). L’apertura dei lavori, da parte di Sonia Santarelli, avverrà alle 10 e seguiranno gli interventi della vicepresidente del Senato Paola Taverna, del sindaco di Amatrice Filippo Palombini e del presidente del comitato civico 3 e 36 Antonio Putini. Il convegno entrerà nel vivo con il presidente regionale Copagri Guido Colasanti con il “Report sull’agricoltura e gli aiuti europei-comunitari”. L’agronomo Alfredo Morales parlerà di “Idee e prospettive di sviluppo per il rilancio di un’agricoltura moderna e sostenibile”. Il dirigente veterinario dell’ASL di Rieti Fernando Salvi svilupperà il suo ragionamento su “Benessere animale alla luce delle normative comunitarie”. Successivamente Ernesto Berardi, dell’associazione produttori De. Co Amatrice, parlerà di “De. Co. il marchio identificativo della territorialità delle produzioni agricole”. Il direttore dell’Istituto Alberghiero di Amatrice Fabio D’Angelo parlerà di “Cucina territoriale: l’Amatriciana, candidata patrimonio dell’UNESCO”. L’agronomo Fabio Brini illustrerà “il progetto Alteterre, strumento per far conoscere il nostro patrimonio escursionistico e le nostre peculiarità gastronomiche”. Il presidente dell’associazione Laga Insieme Armando Nanni parlerà di “Appennino Solidale, un progetto di promozione turistica e mentalità interterritoriale”. Alle 13.00 vi sarà la discussione dei temi affrontati nel convegno e la chiusura dei lavori, sempre da parte di Sonia Santarelli, è prevista per le ore 13.20. Al termine del convegno i partecipanti sono invitati ad una degustazione di amatriciana e di altri prodotti tipici del territorio.