Amatrice, posta la prima pietra del nuovo Alberghiero: potrebbe essere intitolato all'ex sindaco Fontanella

RIETI - Cerimonia per il collocamento della prima pietra del nuovo Istituto alberghiero di Amatrice.

Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha partecipato alla posa della prima pietra del centro di formazione professionale alberghiero di Amatrice e alla presentazione della viabilità alternativa a corso Umberto I.

L'assessore regionale Claudio Di Berardino ha annunciato l'intenzione di intitolare l'Istituto ad Antonio Fontanella, sindaco di Amatrice scomparso lo scorso marzo.

All’evento hanno preso parte Claudio Di Berardino, Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione e Personale della Regione Lazio, il Commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini, il Sub-Commissario per la ricostruzione Fulvio Soccodato, l’Amministratore unico di Astral Antonio Mallamo, il Direttore dell’ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio Wanda D’Ercole, il Vice Sindaco di Amatrice Massimo Bufacchi e il Vescovo di Rieti Mons. Domenico Pompili.