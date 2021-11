All'Alberghiero di Amatrice il Premio Bandiera Verde Agricoltura - Agri School

RIETI - Ancora un riconoscimento per il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice, che ottiene il Premio Bandiera Verde Agricoltura 2021 per la categoria Agri School.

L’Alberghiero di Amatrice è uno dei Centro dell’Istituzione Formativa, l’ente di formazione della Provincia di Rieti che vanta sedi anche a Rieti, Poggio Mirteto e Passo Corese.

L’iniziativa, giunta alla XIX edizione, è promossa dalla Cia, Agricoltori Italiani e mira a premiare aziende agricole, enti locali, associazioni, comuni, scuole e personalità, che si sono particolarmente distinte nelle azioni a favore dell’agricoltura, dell’ambiente, dello sviluppo territoriale, nonché i progetti didattici e di welfare relativi ad una migliore conoscenza del mondo agricolo, alla tutela dell’ambiente, della storia e dell’economia delle aree rurali.

Il comitato esaminatore, che riunisce esponenti del mondo accademico e scientifico, ha deciso di assegnare il Premio al Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice per l’impegno di rilanciare, attraverso il cibo e le sue declinazioni, un territorio drammaticamente colpito dal sisma.

Alla cerimonia, che si è svolta nella Sala Protomoteca del Campidoglio, ha preso parte la Direttrice del Centro Anna Fratini, che ha dedicato il premio ai suoi studenti, al personale e a tutta la comunità di Amatrice.

“Grazie per il costante sostegno – ha dichiarato la Fratini – Ricevere questo premio è un grande onore per il nostro Centro, impegnato quotidianamente a promuovere le tradizioni a tavola che vengono dall’agricoltura e impegnato nel favorire l’inserimento degli studenti, non soltanto in ambito alberghiero e ristorativo, ma anche nel settore degli agriturismi”.