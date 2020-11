RIETI - "Altre 13 famiglie di Amatrice possono rientrare a casa. Ieri (oggi ndr) è arrivato il certificato di agibilità per questo condominio, in via del Castagneto, ricostruito dopo il sisma del 2016, secondo i più elevati standard energetici e di sicurezza". A parlare è il Commissario alla Ricostruzione Giovanni Legnini.

Il Commissario si riferisce al Condominio "Sari" di Amatrice, composto da 13 appartamenti residenziali, 4 autorimesse e 8 locali di deposito. "E' stato ricostruito -prosegue Legnini- mantenendo la sua caratteristica forma originale con una nuova struttura in cemento armato, tamponature in laterizio porizzato e un cappotto isolante esterno. Ogni unità immobiliare può beneficiare inoltre di energia rinnovabile proveniente dai pannelli fotovoltaici e solari termici posti in copertura".

"Entro la fine dell'anno -ha concluso Legnini- dovrebbero essere completati i lavori in altri due grandi condomini sempre ad Amatrice, con altri 80 appartamenti. La ricostruzione, nonostante tutto, avanza".

