Rieti, la commissione Agricoltura del Senato ad Accumoli ed Amatrice a fine ottobre

RIETI - La Commissione Agricoltura del Senato presto in missione nei comuni Accumoli ed Amatrice. La visita dei senatori, accompagnati dal Presidente Gianpaolo Vallardi, si svolgerà entro il mese di ottobre e coinvolgerà sia i comuni del cratere che i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore agricolo zootecnico.



Sarà un modo per fare il punto della situazione: i senatori raccoglieranno direttamente dai territori le istanze degli operatori del settore e delle aziende. La nuova parola d’ordine da mettere al centro in questa occasione sarà l’Agroecologia: un termine che si pone come opportunità di rinascita e di sviluppo di un territorio resiliente.



Sarà presente anche il Vescovo di Rieti Mons. Domenico Pompili e la locale “Comunità Laudato Sì Accumoli – Amatrice” che sta partecipando attivamente all’organizzazione dell’appuntamento i cui dettagli precisi saranno comunicati prossimamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA