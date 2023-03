Rieti, l'Associazione culturale "Amare la città" parte con un appuntamento di cinema

RIETI - “Amare la città, per spazzare via la cenere dell’indifferenza e dell’apatia che la ricopre, sperando che la brace sottostante riprenda ad ardere”. L’intraprendenza, a Claudio Spadoni, non è mai mancata: tra i costituenti del Gruppo Fai di Rieti che, come prima iniziativa, raccolse 6.500 firme per inserire Villa Ponam tra i “Luoghi del cuore”, ad oltre dieci anni di distanza da quella storica impresa Spadoni torna nuovamente in campo, stavolta insieme ad un manipolo di coraggiosi giovani per dare vita ad iniziative trasversali ad ogni età e mettere in rete fra loro le associazioni culturali reatine.

Il nome della neonata associazione culturale è semplice, “Amare la città”. Il proposito, invece, ben più complesso: proporre stimoli “che non siano autoreferenziali - spiega Spadoni - e che offrano la possibilità di fare cultura in un luogo come Rieti che, in questo senso, offre molte possibilità”. La ricetta? Raccogliere intorno all’associazione tutti coloro che siano alla ricerca di nuove occasioni culturali d’incontro, amicizia e confronto, racchiuse all’interno della cornice della città di Rieti e della sua provincia: “E’ vero, tanti giovani vanno via da qui e vorrebbero poter tornare, ma ci sono anche molti che rimangono – prosegue Spadoni – Sono persone preparate, desiderose di nuovi incontri per stimolare la loro crescita e quella del luogo dove sono vissuti o dove si sono trasferiti, convinti che si possa spazzare via la polvere di apatia ed indifferenza che sembra aver ricoperto Rieti”.

"Cinemagari" la prima iniziativa. La prima iniziativa della nuova associazione culturale, “Cinemagari” (che sull’omonimo gruppo Facebook ha già raccolto decine di adesioni in pochi giorni) nasce in collaborazione con il cinema Moderno di via Cintia e sarà in programma tutti i venerdì alle 19, a partire dal 10 marzo, quando in calendario ci sarà “La pazza gioia” di Paolo Virzì: “Per noi amare la città significa fare cultura e il cinema non è soltanto il film, ma l’incontro, la discussione, la luce che si spegne in sala e proietta delle storie – continua Spadoni – Ho chiesto alla quarantina di persone che l’associazione ha già raccolto intorno a sé di avanzare proposte di pellicole da proiettare, arrivando a 475 segnalazioni di film meritevoli. E per rendere partecipi anche i tanti giovani che hanno scelto di frequentare i corsi universitari esclusivamente in lingua inglese della Sabina Universitas, ogni ultimo venerdì del mese proporremo la visione di un film in lingua originale”.

Questo, però, è solo l’inizio: “Abbiamo già in cantiere altre iniziative, la prossima in programma per maggio – conclude Spadoni – Vogliamo inoltre mettere in rete fra loro le associazioni culturali reatine, proprio perché la nostra unione non vuole essere autoreferenziale, ma intende allargare quanto più possibile il bacino culturale che Rieti può ottenere e mettere a disposizione”.