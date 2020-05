RIETI - «Si, sono io». Così Aurora Angelini di Casperia ieri sera a I Soliti ignoti, il programma di Rai 1 condotto da Amadeus, ha confermato di essere lei la majorette individuata dalla concorrente che stava giocando.

La ragazza di Casperia, 20 anni, con la divisa (una delle tante bellissime divise del gruppo che indossano le ragazze nelle loro esibizioni) del corpo delle majorettes di Casperia, ha anche regalato una piccola e bella performance quando è stato il momento del saluto finale con una coreografia molto applaudita dal pubblico in studio.

Su Rai uno con Amadeus

In diretta su Rai 1 ”I soliti ignoti“, in questo periodo devolve l’intero montepremi delle puntate alla Fondazione Caritas Roma. Aurora Angelini tra gli Ignoti è stata chiamata quasi alla fine dei partecipanti col concorrente che deve abbinare la sua persona all’attività che svolge e dalla postazione assegnata, la numero 6, col bonus di 6 mila euro che si è andato ad aggiungere in quel momento al montepremi arrivato ai 199 mila euro quando è stata scelta ed il concorrente ha detto “fa la majorette”, Amadeus ha chiesto conferma per sapere se fosse lei, Aurora ha risposto col classico «Si, sono io».

Il filmato su facebook

In queste ore sul gruppo facebook delle majorettes di Casperia gira il filmato della performance di ieri sera di Aurora Angelini protagonista a I Soliti ignoti con il momento della chiamata, la risposta e la piccola esibizione della bravissima majorette reatina.

