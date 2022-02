Alzheimer Caffè: ad Antrodoco venerdì 4 febbraio verrà inaugurato il nuovo centro

RIETI - La Comunità Montana del Velino, nell’ambito del progetto Argento Vivo, finanziato dal Dipartimento Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvia Venerdì 4 Febbraio ad Antrodoco, alle 16,00, presso il Centro Sociale Anziani, in Corso Roma n. 90, il primo Alzheimer Caffè della Valle del Velino.

Alzheimer Caffè è uno spazio rivolto soprattutto a soggetti affetti da deterioramento cognitivo ed alle loro famiglie ma aperto a tutti gli ultra 60enni del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione di queste patologie.

L’iniziativa prevede interventi per il rafforzamento e il mantenimento delle capacità cognitive dell’anziano, interventi di socializzazione e di animazione che permetteranno una migliore qualità della vita di queste persone e delle loro famiglie.

Il centro sarà aperto il lunedì ed il venerdì dalle ore 15.30 alle 18.30. Le attività saranno organizzate da una psicologa e due animatori, coordinati da personale medico specialistico gestito dall’Associazione Malattia Alzheimer di Rieti (Amar), partner del progetto Argento Vivo.

«Ringrazio i partner di progetto, i sindacati, i Centri Anziani e in particolare il Centro di Antrodoco attraverso il suo Presidente e il direttivo che prontamente ha manifestato la disponibilità ad ospitare l’Alzheimer Caffè», dichiara il commissario della VI Comunità Montana Luigi Rodriquez.

«Questo costituisce uno dei tanti tasselli del progetto Argento Vivo il cui finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta per questa valle un’ importante occasione di sviluppo dei servizi a favore della terza età e fornisce la possibilità di intervenire sia nella tutela delle persone più fragili sia nella prevenzione della fragilità stessa Ringrazio ulteriormente l’Amar e Teatro Alchemico, partner del progetto che porteranno avanti, con la Comunità Montana del Velino, le singole iniziative che si svilupperanno in tutti i Comuni del territorio».

«Siamo contenti di avviare in questo Comune il primo Alzheimer Caffè del territorio, certi che ognuno di noi sa quanto sia necessario ormai investire risorse e professionalità per prevenire e migliorare la qualità della vita dei cittadini che fortunatamente ormai vivono di più ma non sempre vivono meglio - queste le parole del Sindaco di Antrodoco Alberto Guerrieri - Il Centro Anziani di Antrodoco in questo modo svolge al meglio la sia funzione di supporto al servizio pubblico per l’intero paese ma anche per i paesi vicini».