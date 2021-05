Tuffo con foto social al lago del Turano per il cantante spagnolo Alvaro Soler in Italia per promuovere il suo disco

RIETI - Sul post caricato sul suo profilo Instagram la geolocalizzazione su Roma inganna, ma nel Lazio, e in provincia di Rieti, il dettaglio non è sfuggito e in poco tempo, la foto di Alvaro Soler sulle rive del lago del Turano è rimbalzata sui social locali.

“Alvaro al Turano”, scrivono sulla pagina ufficiale Facebook Lago del Turano Ri, facendo seguire la biografia di Wikipedia per aiutare anche i meno esperti del pop latino a capire, in pochi click, che il turista che si aggirava nel comune di Castel di Tora, domenica 16 maggio, era il cantautore spagnolo diventato celebre con le hit Sofia e Il Mismo Sol e in queste ore a Roma per promuovere il suo ultimo singolo “Magia”.

Un scaletta fitta di impegni che nelle ultime ore lo sta vedendo ospite in numerose trasmissioni. Dalla Tv, dove ha partecipato a Domenica In, a tutte le radio romane, ma in mezzo, tra una performance e l’altra, l’artista è riuscito a trovare il tempo di tuffarsi (nel vero senso della parola) nelle bellezze del Reatino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA