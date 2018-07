RIETI - Raduno del IV Raggruppamento dell’Associazione Nazionale Alpini a Leonessa.



La città di Leonessa e la Provincia di Rieti ospiteranno il 20, 21, 22 luglio, il Raduno del IV Raggruppamento dell’Ana, Associazione Nazionale Alpini. L’evento verrà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 12 luglio, ore 11, presso la Sala Giunta dell’Amministrazione provinciale di Rieti, in Via Salaria 3.

All’incontro parteciperanno il Capogruppo Ana di Leonessa, Nardino Cesaretti, il Presidente della Sezione di Roma dell’Associazione Nazionale Alpini, Alessandro Federici, il Presidente della Provincia di Rieti, Giuseppe Rinaldi, e il Sindaco di Leonessa, Paolo Trancassini.

L’ultima volta che il Raduno di IV Raggruppamento si è svolto nel Reatino è stato nel 2007.

