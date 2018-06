RIETI - A Leonessa il raduno del IV Raggruppamento dell’Associazione Nazionale Alpini, in programma il 20-21-22 luglio.



"La città di Leonessa e la Provincia di Rieti - si spiega in una nota - avranno l’onore di ospitare, quest’anno, il Raduno del IV Raggruppamento dell’Ana - Associazione Nazionale Alpini. L’evento, insieme ai Raduni degli altri 3 Raggruppamenti dell’Ana, è secondo per partecipazione solo all’adunata nazionale che si tiene ogni anno nel mese di maggio. L’ultima volta che il Raduno di IV Raggruppamento si è svolto nella nostra provincia è stato nel 2007, quando la città di Rieti venne letteralmente invasa di penne nere, con la partecipazione delle massime cariche del Paese e dell’Associazione Nazionale Alpini.

La macchina organizzativa è ormai a pieno regime con il Comitato guidato dal Presidente della Sezione ANA di Roma, Alessandro Federici, e dal Capogruppo di Leonessa, Nardino Cesaretti. In accordo con il Consiglio Nazionale dell’Associazione è stato predisposto un programma intenso e di livello.

I tre giorni dedicati alle celebrazioni del tricolore, dello storico impegno delle penne nere per il Paese e dello spirito fraterno che anima gli Alpini di generazione in generazione, culminerà con la grande sfilata lungo le vie di Leonessa nella mattinata di domenica 22 luglio.

Inutile dire che, per la città di Leonessa e per l’intera provincia, il Raduno di IV Raggruppamento rappresenta anche una straordinaria vetrina per la promozione delle bellezze ambientali e paesaggistiche, dei tesori culturali ed enogastronomici del territorio. Sarà anche un’occasione per ripartire economicamente, a due anni dal terremoto che ha sconvolto il Centro Italia e che, purtroppo, ha fatto sentire i suoi effetti anche sul territorio di Leonessa.

Nelle prossime settimane, il Comitato Organizzatore presenterà nel dettaglio il ricco calendario di eventi nel corso di una conferenza stampa".

Mercoled├Č 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:39



© RIPRODUZIONE RISERVATA