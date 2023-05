Sabato 20 Maggio 2023, 09:16

RIETI - Prosegue a salire il bilancio delle vittime e dei danni per il maltempo in Romagna. I morti dovuti alle esondazioni risultano 14, gli sfollati oltre dieci mila, con danni di milioni di euro. E nelle zone colpite in queste ore ha ripreso a piovere, rendendo ancor più complicate le operazioni di soccorso. Lo raccontano anche i tanti reatini che vivono e lavorano nei territori martoriati dall’acqua.



Daniele Battisti, 46 anni, si è trasferito a Senigallia per amore quindici anni fa e parla di una situazione non solo drammatica materialmente, ma anche psicologicamente: «Siamo sfiniti, stiamo vivendo uno scenario che abbiamo vissuto purtroppo tantissime volte. Molti senigalliesi se ne stanno andando da qui, si spostano a Bologna o altrove. In città tante case sono disabitate perché hanno muri che tracimano muffa e umidità, di cui ormai sono imbevuti. E adesso arriva l’estate e la città triplica gli abitanti, la situazione è tragica e i tempi burocratici sono incompatibili con le esigenze del fiume». Prima che la situazione precipitasse, a Senigallia c’è stata una consistente allerta meteo per il fiume Misa, quello che generalmente crea problemi, invece stavolta il suo corso è rimasto alto, ma senza tracimare: «Quello che è tracimato è il fosso Sant’Angelo – spiega Daniele – l’acqua ha riempito il quartiere delle Saline, arriva esattamente nella via prima della mia». Il reatino parla di scene tragiche, purtroppo già vissute: «Ho avuto un metro e mezzo di acqua a casa nel settembre 2014, è una triste abitudine, ogni volta viene coinvolto un quartiere differente. Qui sembra una zona di guerra, Senigallia è una città piena di case al piano terra, vediamo uno scenario devastante, tra fango e acqua, oggetti marci, mobili gonfi ammassati sui marciapiedi, libri di scuola, tutto da buttare».



Daniele racconta anche della grande solidarietà che viene fuori da certe circostanze: «Ciascuno di noi come può si mette a disposizione. Per ospitare o per pulire, principalmente per recuperare qualcosa: l’acqua raccoglie tutto e se lo porta dietro, è sporca, piena di carburanti, di ogni tipo di scoria, essendo fortemente inquinata è molto corrosiva». Altri reatini rispondono dalle zone di Modena e Ferrara, e riferiscono di situazioni al momento sotto controllo, ma con tanta paura.



«Noi abitiamo a Pedagna Ovest, nell’Imolese», dice Andreina Fabrizi, 43 anni, reatina che si è trasferita in Romagna nel 2006. «Il nostro quartiere è relativamente tranquillo, ma tutto intorno ci sono frane, allagamenti, grosse problematiche soprattutto in zona autodromo. Le scuole sono chiuse per tutta la settimana, io lavoro nel quartiere Castel San Pietro e sono rientrata solo oggi. In città hanno allestito punti di raccolta di vestiario e cibo, purtroppo però continua ancora a piovere, una piccola tregua c’è stata solo giovedì». Nel frattempo, anche nella zona di Ravenna dove stanno operando i vigili del fuoco partiti da Rieti, prosegue a piovere ininterrottamente. Un incubo che sembra non voler ancora finire.