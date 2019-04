RIETI - Il Lazio per le cooperative: misure per il credito e le startup è il tema al centro del prossimo incontro in programma il 9 aprile nello Spazio Attivo di Rieti in via dell’elettronica dalle 9.30 alle 12.30.



L’incontro, gratuito, è rivolto a tutti i cittadini interessati a conoscere gli avvisi, le agevolazioni ed i bandi legati al mondo imprenditoriale, in particolare questo sarà incentrato sui finanziamenti regionali agevolati volti a sostenere le cooperative esistenti e a stimolare la nascita di nuove.



Al termine dell’incontro, i tecnici di Lazio Innova illustreranno le corrette modalità di presentazione delle domande ai bandi, rispondendo ai partecipanti anche attraverso incontri one to one.



Per partecipare occorre iscriversi. Per maggiori informazioni è attivo il numero di telefono 06-60516 930.