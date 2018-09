di Lorenzo Bufalino

RIETI - Ieri è terminato il weekend di gare dedicato alla seconda prova del campionato di società allievi regionale, valevole come qualificazione per la finale scudetto di Cinisello Balsamo. Un ottimo fine settimana di gare che ha visto la Studentesca rafforzare i punteggi fatti segnare nella prima prova a maggio, confermandosi sia al maschile che al femminile come migliori punteggi in Italia.



Soprattutto al femminile le allieve rossoblù sono riuscite a conseguire un punteggio di 14697, punteggio quasi mai visto nelle zone del Guidobaldi sintomo della forza della squadra. Bene anche gli allievi con 13524 che si avvicinano al weekend del 29 e 30 settembre di Cinisello, con tanta voglia e aspettative di fare bene. Sugli scudi nelle gare individuali come sempre Chiara Gherardi e Livia Caldarini, autrici di due doppiette nella velocità e nel mezzofondo. Bene nei salti Cecilia Rinaldi che conferma il posto in squadra nel triplo e nel lungo.



Al maschile doppietta invece per il saltatore Ednaldo Di Giacomo tra salto triplo e salto in alto mentre stecca un po' Michele Esposito nel lungo alle prese con una rincorsa non ancora ben assestata. Ottime gare nel mezzofondo per Dawit Albano negli 800 e Tommaso Toppi nei 3000, lui triathleta impegnato sabato nelle sue gare e domenica nel 3000 al Guidobaldi. Nei lanci Elmond Fejzulahi tira lontano nel peso e nel disco. Con gli allievi ci sono stati anche gli atleti della categoria assoluta in gara nelle competizioni extra. A mettersi bene in evidenza è stato Giorgio Trevisani che nella gara dei 200 metri ha strapazzato il suo primato personale abbassando di tre decimi. Per lui arriva un grande 21.33 che lo porta adesso a ridosso dei migliori in Italia e gli da fiducia per il prossimo weekend di gare dove sarà impegnato a Pavia per la finale di società under 23.

Lunedì 17 Settembre 2018



