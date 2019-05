UNDER 17 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE E)

RIETI – In archivio la ventesima giornata del campionato Under 17 provinciale reatino e il ventiquattresimo turno dell’Under 16 provinciale romano (gironi D-E). Tre punti in entrambe le categorie per Cantalice, il maltempo nega allo Sporting Rieti un largo successo contro la Brictense.La capolista Cantalice supera 5-2 gli ospiti de La Sabina. Decisive le reti di Ferretti, Biafora, Sulpizi, Rosati e Picchi. I gol dei mirtensi sono, invece, realizzati da Autizi e Lugini.Al 50', sul 9-0 per i padroni di casa, la sfida tra Sporting Rieti e Brictense viene sospesa per impraticabilità del campo dovuta alla forte pioggia di domenica pomeriggio. Sfortunata la squadra reatina, che, come da regolamento, rigiocherà la gara dall’inizio ripartendo dallo 0-0. Si segnala che il match è stato rinviato a data da destinarsi.Termina 2-2 lo scontro tra Pro Calcio Studentesca e Pro Calcio Cittaducale. Da una parte doppietta per Festuccia, dall’altra reti di Pjepniku e Kume. Antonio Pilati, tecnico Studentesca: «Abbiamo fatto una buona prestazione, peccato per il risultato finale. Avremmo meritato la vittoria soprattutto perché abbiamo creato tantissime palle gol e abbiamo colpito un palo e una traversa. Sicuramente la dea bendata non ci ha aiutato».Si conclude 1-1 la partita d’alta classifica tra Città di Palombara e Settebagni.Oggi, alle 18, si gioca il posticipo tra Fiano Romano e Casali Poggio Nativo.Turno di riposo osservato dalla Valle del Tevere.Cantalice 48; Città di Palombara 46; Settebagni 36; Fiano Romano 35; Sporting Rieti 29; Casali Poggio Nativo, Valle del Tevere 20; Pro Calcio Cittaducale 18; La Sabina 15; Pro Calcio Studentesca 11; Brictense 0.Tra le mura amiche, lo Sporting Rieti viene sconfitto 2-0 dal Ponte di Nona. I reatini rimangono ottavi a 31 punti, mentre gli avversari si collocano in quinta posizione a quota 42.Ospite dello Sporting Sacrofano (quinto a 26), il Cantalice già campione (49) si impone per 3-1. Oltre alla doppietta di Ramazzotti, gol di Nobile.Pareggio a reti inviolate tra Nuova Felgas Fabrica e Sport Selci. Sabini quarti a 30, viterbesi sesti a 25.