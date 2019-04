UNDER 17 PROVINCIALE

RIETI – Volgono al termine la diciassettesima giornata dell’Under 17 provinciale reatino e il ventunesimo turno dell’Under 16 provinciale romano (gironi D-E). In quest’ultimo campionato, in cui trionfa anche lo Sport Selci, Cantalice vince il titolo e fa il salto di categoria.Un Cantalice senza pietà travolge in trasferta 13-0 la Brictense e mantiene la vetta. Oltre alle triplette di Biafora e Di Carlo e alle doppiette di Pasquali e Ippoliti, reti di Picchi, Brentecani e Beccarini.Sul campo della Pro Calcio Cittaducale, Casali Poggio Nativo si impone per 4-2. I vincitori segnano con Ippoliti, Tulli, Magi e Cicolani, mentre gli avversari realizzano con Kume e D’Amelia. Antonino Errante, allenatore Casali: «Primo tempo 2-2, secondo tempo 2-4. Arbitraggio di ottimo livello, forse il migliore visto in questa stagione. Partita tatticamente perfetta da parte della mia squadra, che, nel secondo tempo, ha mostrato una migliore condizione fisica. Nel complesso, un match corretto».Ottiene i tre punti anche lo Sporting Rieti, che, grazie al gol di Chinzari, supera 1-0 gli ospiti del Fiano Romano.Le reti di Antonini e Ratini non bastano alla Valle del Tevere, sconfitta 3-2 dai padroni di casa del Settebagni.La sfida tra Città di Palombara e Pro Calcio Studentesca si giocherà domenica 14 aprile.Turno di riposo osservato da La Sabina.Cantalice 42; Città di Palombara 36; Fiano Romano 32; Settebagni, Sporting Rieti 29; Casali Poggio Nativo 20; Pro Calcio Cittaducale 17; Valle del Tevere 14; La Sabina 12; Pro Calcio Studentesca 7; Brictense 1.Lo Sporting Rieti viene battuto 3-0 dai padroni di casa de La Rustica. Gli ospiti sono ottavi a 28, gli avversari si collocano, invece, al primo posto a quota 48.Di fronte al proprio pubblico, il Cantalice (primo a 46) supera 1-0 il Fogliano (quinto a 24), vince il campionato con cinque giornate di anticipo e vola ai regionali. Decisivo il gol di Battisti. Una cavalcata straordinaria per la squadra reatina, che, fin dall’inizio della stagione, ha dominato la competizione.Lo Sport Selci (quarto a 29) trova il successo per 3-2 sul campo dell’Orange Futbolclub (terzultimo a 16). I sabini vanno a segno con Caprioli, Bernocchi e Palozzi.