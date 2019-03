UNDER 17 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE E)

RIETI – In archivio la sedicesima giornata del campionato Under 17 provinciale e il ventesimo turno dell’Under 16 provinciale romano (gironi D-E). In quest’ultima categoria, Cantalice continua a dominare e si avvicina sempre di più alla vittoria del torneo. Risultati positivi anche per buona parte delle altre reatine.Tre punti per Casali Poggio Nativo, vincitore 2-1 contro gli ospiti della Brictense. Decidono un’autorete e il gol di Ippoliti. Antonino Errante, tecnico Casali: «Abbiamo giocato quasi sempre nella metà campo avversaria, sciupando nel primo tempo almeno quattro nitide palle gol. Nella seconda frazione, nei primi 15', buona reazione dei romani, i quali hanno trovato il pareggio. Da lì siamo andati all’arrembaggio e siamo riusciti a portare a casa un successo meritato. Prestazione ottima e con buoni fraseggi contro un avversario chiuso e dal gioco caratterizzato principalmente da lanci lunghi dalla difesa. Arbitraggio un po’ da rivedere».Tra le mura amiche, La Sabina si impone 3-0 ai danni della Pro Calcio Cittaducale. Oltre alla doppietta di Serafini, rete di Leti. Daniele Antonini, allenatore dei mirtensi: «Sono molto soddisfatto per l'atteggiamento e per il gioco espresso dalla mia squadra. Abbiamo dominato una partita contro un buon avversario al quale non abbiamo concesso nulla. Davanti abbiamo creato molto: tre gol, una traversa e diverse altre occasioni. Complimenti ai ragazzi per i miglioramenti e per il costante impegno in campo».Grazie ai gol di Mostarda, Sestili e Giuli, lo Sporting Rieti si aggiudica per 3-0 il derby cittadino contro la Pro Calcio Studentesca.K.o per la Valle del Tevere, superata 3-0 in casa da Città di Palombara.Si ricorda che, nell’anticipo della sedicesima giornata della scorsa settimana, la capolista Cantalice ha battuto 2-0 Settebagni.Turno di riposo osservato da Fiano Romano.Cantalice 39; Città di Palombara 36; Fiano Romano 32; Settebagni, Sporting Rieti 26; Casali Poggio Nativo, Pro Calcio Cittaducale 17; Valle del Tevere 14; La Sabina 12; Pro Calcio Studentesca 7; Brictense 1.Posticipo per lo Sporting Rieti (ottavo a 25): alle 16 di oggi pomeriggio, a Santa Rufina, si gioca la sfida contro il fanalino di coda Navy Juniors (5 punti).Il Cantalice (primo a 43, a +12 da Calcio Flaminia e Sabazia) piega 5-1 in trasferta la Nuova Felgas Fabrica (sesta a 23) e compie un altro passo importante verso il trionfo in campionato. A segno Battisti, Grossi, Ratti, Fagiolo e Valentini.Termina 1-1 tra Selci (quarto a 26) e Sabazia (in terza posizione a 31). I sabini segnano con Pedrini.